И взрослые, и дети всегда с нетерпением ждут лета. Отпуск и каникулы — отличная возможность отдохнуть от работы и школы. Если с мамами и папами все понятно — взяли путевку и айда на море, то с детьми не все так просто. Нет, они, конечно, тоже рвутся со сверстниками в летние лагеря и санатории, но...