Инфраструктура   [1K] Инфраструктура :: Зубков создаст в Крыму Колизей и Диснейленд
Зубков создаст в Крыму Колизей и Диснейленд

Пока хуй власти республики решают, как улучшить инвестиционный климат Крыма для привлечения потенциальных инвесторов из-за рубежа, местные бизнесмены готовы уже сегодня вкладывать большие деньги в родной полуостров. На днях Олег Зубков («царь зверей», как его называют в народе) — создатель и...
 
 
[1K] Политика :: Юго-восток: все идет по плану Политика  
Юго-восток: все идет по плану

По плану украинские нацгвардейцы громят и бомбят Донбасс, по плану задерживают тамошних мужчин до 35 лет вне зависимости от их причастности к ополчению. По плану гибнут мирные граждане, по плану в огне спецоперации пылают не только Донецк и Луганск, но и доморощенная украинская государственность....
 
Политика   [1K] Политика :: Не митингуй! Грушевского нам не надо
Не митингуй! Грушевского нам не надо

Не умеешь митинговать — лучше не митингуй. Такой незатейливый вывод напрашивается из принятого Госдумой в третьем — окончательном — чтении закона об уголовной ответственности за неоднократное участие в митингах. Пикетчикам — срок Закон вводит в Уголовный кодекс статью 212.1 (неоднократное...
 
 
[1K] Соцзащита :: Недетские проблемы: куда устроить чадо на лето? Соцзащита  
Недетские проблемы: куда устроить чадо на лето?

Когда наступает время летних каникул, родители и их дети испытывают разные эмоции. Ребятня радуется избавлению от изнурительной учебы, а родители пребывают в замешательстве. Ведь им предстоит решить непростую задачу: найти место, куда можно пристроить детей, пока взрослых нет дома. «1К» провела...
 
Соцзащита   [1K] Соцзащита :: Максим Морозов: «ФиаБанк поддержит малый бизнес»
Максим Морозов: «ФиаБанк поддержит малый бизнес»

Сегодня в России, и в частности в Крыму и городе федерального значения Севастополе проблемами малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей озабочены представители власти на всех уровнях. Внедряются программы государственной поддержки, проводятся встречи с представителями бизнеса, вносятся...
 
 
[1K] Здоровье :: Магия полудрагоценных камней Здоровье  
Магия полудрагоценных камней

Драгоценные и полудрагоценные камни, согласно древним учениям, оказывают на человека чудодейственное воздействие. Они исцеляют душу и тело, притягивают положительную энергию и оберегают от негативной. Какими же свойствами обладают камни, какой помощи ждать от них? Авантюрин применяется при...
 
Телемир   [1K] Телемир :: Крымское ТВ: кому нужно такое кино?!
Крымское ТВ: кому нужно такое кино?!

Опубликованное в «1К» интервью телепублициста и кинодокументалиста Александра Беланова (№525, «Александр Беланов: «Запросы телезрителя надо не угадывать, а формировать») вызвало широкий читательский отклик. На публикацию о проблемах крымского телевидения отозвались известные журналисты и деятели...
 
 
[1K] Криминал :: Если друг оказался вдруг: уголовное дело затянулось на 5 лет Криминал  
Если друг оказался вдруг: уголовное дело затянулось на 5 лет

В №509 «1К», вышедшем в январе 2014 года, мы рассказали историю жителя Феодосии Николая Головацкого. Человек, с которым наш герой приятельствовал с самого детства, стал врагом, после того как лучшие друзья совместно открыли агрофирму на равных долях. Головацкий вложил в общий бизнес все свои...
 
Здоровье   [1K] Здоровье :: Тревожный звонок из детского лагеря: «Мама, я хочу домой!»
Тревожный звонок из детского лагеря: «Мама, я хочу домой!»

И взрослые, и дети всегда с нетерпением ждут лета. Отпуск и каникулы — отличная возможность отдохнуть от работы и школы. Если с мамами и папами все понятно — взяли путевку и айда на море, то с детьми не все так просто. Нет, они, конечно, тоже рвутся со сверстниками в летние лагеря и санатории, но...
 
 
[1K] Телемир :: Футбольные страсти: запара без Неймара и сердце Анхела Телемир  
Футбольные страсти: запара без Неймара и сердце Анхела

Вы уже знаете имена финалистов чемпионата мира по футболу? А я, когда пишу эту статью, еще нет. Поэтому речь пойдет о четвертьфиналах, в которых, как всегда на подобных соревнованиях, было много всякого, в том числе сбывшихся и несбывшихся надежд. «…а побеждают всегда немцы» В матче Франция...
 
Телемир   [1K] Телемир :: 100-летие Петра Алейникова: под фамилией Вани Курского
100-летие Петра Алейникова: под фамилией Вани Курского

Только благодаря телевидению нет-нет да и увидим мы его лицо на экране. Белозубая улыбка, чубчик. Петя Алейников, Петр Мартынович — знаменитый киногерой прошлого века. Он был вечным младшим сыном, самым любимым непутевым отроком, которому прощают все. В нынешнем июле ему исполнилось бы 100 лет....
 
 
[1K] Звездопад :: Каренина, Гиппиус, Маргарита — это все она, Светлана Кучеренко Звездопад  
Каренина, Гиппиус, Маргарита — это все она, Светлана Кучеренко

«Вы помните, вы все, конечно, помните» — писал в свое время Сергей Есенин. Я тоже Сергей, хотя и не Есенин, а Пальчиковский, и я тоже все помню, все или почти все. В образах Штейна Я помню, как Светлана Кучеренко появилась в Крымском русском драмтеатре им. Горького. Это было время молодых...
 
Среда обитания   [1K] Среда обитания :: Одри Хепберн: «Я родилась с невероятным желанием любви…»
Одри Хепберн: «Я родилась с невероятным желанием любви…»

История любви «Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее», — сказала о себе Одри Хепберн, которую называли иконой стиля и самой красивой женщиной всех времен и народов. Ее очаровательные героини упорно искали свое женское счастье, веря в благосклонность судьбы....
 
 
  Жизнь  
Стена с секретом, или 3 правила создания ниш из гипсокартона

Первая Крымская рекомендует http://remontistrojka.com/ Ежели в доме не достаточно места, много вещей, а поверхность стенок как раз припоминает барханы пустыни Сахары, вы сможете поправить ситуацию, создав в, как многие выражаются, проблемной комнате одну либо несколько ниш из гипсокартона....
 
...
 
читательский топ
 
Свежие новости про Helix Global и его основателя Дмитрий Нагута на rbc.ua
 
Новости партнеров
 
 
РЇРЅРґРµРєСЃ.РњРµС‚СЂРёРєР°