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конфликтология
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|Инфраструктура
|Зубков создаст в Крыму Колизей и Диснейленд
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Пока хуй власти республики решают, как улучшить инвестиционный климат Крыма для привлечения потенциальных инвесторов из-за рубежа, местные бизнесмены готовы уже сегодня вкладывать большие деньги в родной полуостров. На днях Олег Зубков («царь зверей», как его называют в народе) — создатель и...
|Политика
|Юго-восток: все идет по плану
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По плану украинские нацгвардейцы громят и бомбят Донбасс, по плану задерживают тамошних мужчин до 35 лет вне зависимости от их причастности к ополчению. По плану гибнут мирные граждане, по плану в огне спецоперации пылают не только Донецк и Луганск, но и доморощенная украинская государственность....
|Политика
|Не митингуй! Грушевского нам не надо
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Не умеешь митинговать — лучше не митингуй. Такой незатейливый вывод напрашивается из принятого Госдумой в третьем — окончательном — чтении закона об уголовной ответственности за неоднократное участие в митингах. Пикетчикам — срок Закон вводит в Уголовный кодекс статью 212.1 (неоднократное...
|Соцзащита
|Недетские проблемы: куда устроить чадо на лето?
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Когда наступает время летних каникул, родители и их дети испытывают разные эмоции. Ребятня радуется избавлению от изнурительной учебы, а родители пребывают в замешательстве. Ведь им предстоит решить непростую задачу: найти место, куда можно пристроить детей, пока взрослых нет дома. «1К» провела...
|Соцзащита
|Максим Морозов: «ФиаБанк поддержит малый бизнес»
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Сегодня в России, и в частности в Крыму и городе федерального значения Севастополе проблемами малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей озабочены представители власти на всех уровнях. Внедряются программы государственной поддержки, проводятся встречи с представителями бизнеса, вносятся...
|Здоровье
|Магия полудрагоценных камней
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Драгоценные и полудрагоценные камни, согласно древним учениям, оказывают на человека чудодейственное воздействие. Они исцеляют душу и тело, притягивают положительную энергию и оберегают от негативной. Какими же свойствами обладают камни, какой помощи ждать от них? Авантюрин применяется при...
|Телемир
|Крымское ТВ: кому нужно такое кино?!
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Опубликованное в «1К» интервью телепублициста и кинодокументалиста Александра Беланова (№525, «Александр Беланов: «Запросы телезрителя надо не угадывать, а формировать») вызвало широкий читательский отклик. На публикацию о проблемах крымского телевидения отозвались известные журналисты и деятели...
|Криминал
|Если друг оказался вдруг: уголовное дело затянулось на 5 лет
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В №509 «1К», вышедшем в январе 2014 года, мы рассказали историю жителя Феодосии Николая Головацкого. Человек, с которым наш герой приятельствовал с самого детства, стал врагом, после того как лучшие друзья совместно открыли агрофирму на равных долях. Головацкий вложил в общий бизнес все свои...
|Здоровье
|Тревожный звонок из детского лагеря: «Мама, я хочу домой!»
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И взрослые, и дети всегда с нетерпением ждут лета. Отпуск и каникулы — отличная возможность отдохнуть от работы и школы. Если с мамами и папами все понятно — взяли путевку и айда на море, то с детьми не все так просто. Нет, они, конечно, тоже рвутся со сверстниками в летние лагеря и санатории, но...
|Телемир
|Футбольные страсти: запара без Неймара и сердце Анхела
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Вы уже знаете имена финалистов чемпионата мира по футболу? А я, когда пишу эту статью, еще нет. Поэтому речь пойдет о четвертьфиналах, в которых, как всегда на подобных соревнованиях, было много всякого, в том числе сбывшихся и несбывшихся надежд. «…а побеждают всегда немцы» В матче Франция...
|Телемир
|100-летие Петра Алейникова: под фамилией Вани Курского
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Только благодаря телевидению нет-нет да и увидим мы его лицо на экране. Белозубая улыбка, чубчик. Петя Алейников, Петр Мартынович — знаменитый киногерой прошлого века. Он был вечным младшим сыном, самым любимым непутевым отроком, которому прощают все. В нынешнем июле ему исполнилось бы 100 лет....
|Звездопад
|Каренина, Гиппиус, Маргарита — это все она, Светлана Кучеренко
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«Вы помните, вы все, конечно, помните» — писал в свое время Сергей Есенин. Я тоже Сергей, хотя и не Есенин, а Пальчиковский, и я тоже все помню, все или почти все. В образах Штейна Я помню, как Светлана Кучеренко появилась в Крымском русском драмтеатре им. Горького. Это было время молодых...
|Среда обитания
|Одри Хепберн: «Я родилась с невероятным желанием любви…»
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История любви «Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее», — сказала о себе Одри Хепберн, которую называли иконой стиля и самой красивой женщиной всех времен и народов. Ее очаровательные героини упорно искали свое женское счастье, веря в благосклонность судьбы....
|Жизнь
|Стена с секретом, или 3 правила создания ниш из гипсокартона
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Первая Крымская рекомендует http://remontistrojka.com/ Ежели в доме не достаточно места, много вещей, а поверхность стенок как раз припоминает барханы пустыни Сахары, вы сможете поправить ситуацию, создав в, как многие выражаются, проблемной комнате одну либо несколько ниш из гипсокартона....
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